Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung in Handyshop/Bedrohung mit Messer

Iserlohn (ots)

In einem Handyshop in der Wermingser Straße ist es am Dienstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Kunden (28 Jahre) und einem Verkäufer (23 Jahre) gekommen. Aufgrund einer Kündigung eines laufenden Vertrages kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden. Im weiteren Verlauf kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den Konfliktparteien. Über den Verlauf machten die Streitenden unterschiedliche Angaben. Beide wurden jeweils leicht verletzt, benötigten aber keine weitere medizinische Versorgung. (schl)

Am Alexander-Pfänder-Weg kam es am Dienstagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei 37-jährigen Iserlohnern. Nach einem Wortgefecht zog einer der beiden nach Angaben des Kontrahenten ein Messer und drohte damit. Anschließend entfernte er sich in Richtung Baarstraße. In einer dortigen Tankstelle konnte er durch die alarmierten Polizisten angetroffen werden. Ein Messer konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell