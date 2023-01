POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2023

Heilbronn (ots) - Kupferzell: Versuchter Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag in eine Bäckerei in Kupferzell einzubrechen. Der oder die Täter machten sich im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 4 Uhr am Dienstag an einer Türe der Bäckerei in der Langenburger Straße ...

mehr