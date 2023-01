Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Kupferzell: Versuchter Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag in eine Bäckerei in Kupferzell einzubrechen. Der oder die Täter machten sich im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 4 Uhr am Dienstag an einer Türe der Bäckerei in der Langenburger Straße zu schaffen. Als dies nicht gelang, versuchte er oder sie, eine weitere Türe aufzuhebeln. Zutritt in das Gebäude konnte sich auch bei diesem Versuch nicht verschafft werden. Das Polizeirevier Künzelsau bittet Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise zu dem oder der Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Unfallflucht nach Parkrempler - wer hat was gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Montag und Dienstag in Künzelsau zugetragen hat. In der Zeit zwischen 20.15 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Weinbergstraße in Künzelsau den Ford Focus einer 50-Jährigen. Hierbei riss er oder sie den linken Außenspiegel ab und hinterließ Kratzer an der linken hinteren Fahrzeugtüre. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Öhringen: Auto gestreift und geflüchtet - Zeugenhinweise gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die am Dienstag eine Unfallflucht in Öhringen beobachtet haben. Als die 62-jährige Fahrerin eines BMW 2er am Dienstag gegen 6.30 Uhr die Kreisstraße 2384 in Richtung Unterohrn befuhr, kam ihr in der Fahrbahnmitte ein PKW entgegen. Hierbei streifte das entgegenkommende Fahrzeug den Außenspiegel des BMWs, wobei ein Schaden in Höhe von zirka 800 Euro entstand. Der oder die noch unbekannte Fahrzeuglenker/in setzte im Anschluss seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer etwas gesehen hat oder Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen, Telefonnummer 07941 9300, in Verbindung zu setzen.

