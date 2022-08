Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Ackerfläche Höhe Zarrentin

Grimmen (VR) (ots)

Am 14.08.2022 kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Brand von ca. zwei Hektar Rasenfläche zwischen der BAB 20 und der L19 in Höhe Zarrentin. Durch eine Hinweisgeberin wurde bekannt, dass die brandauslösende Stelle der Straßengraben an der L 19 war. Ein Sachschaden entstand nicht. Da es zu einer sehr starken Rauchentwicklung und einer möglichen Ausbreitung über den Mittelstreifen der Autobahn auf die Ackerfläche in Richtung Gransebieth kam, musste die BAB 20 für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden. Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren zwei Stunden im Einsatz und löschten den Brand.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell