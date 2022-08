Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L21 zwischen Dändorf und Dierhagen

Ribnitz-Damgarten (LK VG) (ots)

Am Sonntag, den 14.08.2022, kam es gegen 12:18 Uhr auf der L21 zwischen Dändorf und Dierhagen zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Beide Pkw befuhren zum Unfallzeitpunkt die L21 in Fahrtrichtung Dierhagen. Eine 49-jährige Opelfahrerin musste verkehrsbedingt bremsen. Eine unmittelbar dahinter fahrende 19-jährige Golffahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr in der weiteren Folge auf den Opel auf. Beide aus dem LK V-R stammenden Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und mit dem RTW zu weiteren Behandlungen in verschiedene Kliniken verbracht. Die am Unfall beteiligten Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der L21. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Neben einer Funkwagenbesatzung des PR Ribnitz-Damgartens waren zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

