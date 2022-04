POL-BN: Verkehrskontrolle in Bonn-Limperich - Ermittlungen gegen 28-jährigen Fahrer wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung

Bornheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag (05.04.2022), 18:30 Uhr, und Mittwoch (06.04.2022), 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Apotheke auf der Moselstraße in Bornheim-Hersel ein. Nach der Spurenlage hebelten die Unbekannten die Glasschiebetüre des Objektes auf und gelangten so in die Räume, die sie gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Nach dem derzeitigen Sachstand entwendeten die ...

