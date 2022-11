Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 53-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwerin (ots)

Eine 53-jährige Frau wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Schwerin-Lankow leicht verletzt. Die Schwerinerin war gegen 8.15 Uhr an der Rahlstedter Straße zu Fuß unterwegs und überquerte die Parkplatzausfahrt eines dortigen Supermarktes. Dabei wurde sie vom Wagen eines 35-jährigen Mannes aus Schwerin erfasst, der vom Parkplatz auf die Straße fahren wollte. Die Verletzte wurde mittels Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsangehörige.

