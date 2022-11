POL-SN: Polizei stellt Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sicher

Schwerin (ots) - Ein 33-jähriger Schweriner wurde gestern im Waldstück an der Ziolkowskistraße in Schwerin von einem unbekannten Täter körperlich angegriffen. Der Geschädigte führte morgens gegen 7.15 Uhr seinen Hund aus. Dabei kam es zu einem Streitgespräch mit einem unbekannten Mann, der ebenfalls einen Hund dabei hatte. Als der Geschädigte seinen Weg fortgesetzt hatte, erlitt er einen schmerzhaften Schlag an ...

