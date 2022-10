Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 30-jährige Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwerin (ots)

Eine 30-jährige Radfahrerin wurde gestern bei einem Verkehrsunfall im Schweriner Stadtteil Haselholz leicht verletzt.

Die Schwerinerin befuhr gegen 16.00 Uhr mit ihrem Rad den Einmündungsbereich Ludwigsluster Chaussee/ Blumenbrink und wurde vom Wagen einer 40-jährigen Frau aus Schwerin erfasst, die in den Blumenbrink einbog. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem anschließenden Sturz, so dass sie in ein Klinikum gebracht werden musste.

Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsangehörige. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat der Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell