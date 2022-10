Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei warnt vor wiederkehrenden Betrugsmaschen und hohen Geldforderungen

Schwerin (ots)

Die Polizei warnt, seien Sie bei telefonischen Geldforderungen immer misstrauisch. Gerade noch rechtzeitig, als sie bereits in der Bank Geld in fünfstelliger Höhe abheben wollte, wurde gestern eine 56-Jährige in Schwerin skeptisch. Zwei Stunden zuvor wurde diese von einem falschen Polizisten angerufen und erhielt die Schocknachricht, dass ein naher Angehöriger einen schweren Unfall verursacht haben soll. Nach Zahlung einer Kaution, könne dieser freigelassen werden. In den nächsten zwei Stunden hielten die Täter stetig Kontakt zu der 56-Jährigen und hätten beinahe Erfolg mit ihrer Masche gehabt. Die 56-Jährige wurde jedoch rechtzeitig misstrauisch, so dass ihr kein finanzieller Schaden entstanden ist. In einem anderen Betrugsfall prüft die Polizei aktuell, ob ein bereits überwiesener Geldbetrag noch gerettet werden kann. Eine 68-Jährige wurde Opfer eines Enkeltricks via WhatsApp und tätigte zwei Überweisungen. Ein Transfer konnte hier durch die Bank der Geschädigten bereits gestoppt werden, die zweite Zahlung in Höhe von ca. 3.000EUR ist noch in Prüfung. Die Polizei veröffentlicht regelmäßig und über verschiedene Medien Hinweise und Tipps zu diesen Themen. Nutzen Sie gerne die Internetseite www.polizei-beratung.de, informieren Sie sich und Ihre Angehörigen über Betrugsmaschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell