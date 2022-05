Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Schmuck und Bargeld- Achtung vor Betrügern

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 17.55 Uhr verschafften sich bislang unbekannt gebliebene Täter unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 90-Jährigen in der Georgenstraße. Die Unbekannten gaben an einer Einrichtung der sozialen Fürsorge angehörig zu sein. Nachdem die fremden Personen die Wohnung der 90 Jahre alten Frau wieder verlassen hatten, stellte die Damen fest, dass ihr Bargeld und Schmuck entwendet wurde. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 5.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0104388/2022) entgegen. Wie im beschriebenen Fall, versuchen Betrüger oftmals unter Angabe eines Vorwandes in die Wohnung von vorrangig Senioren zu gelangen. Häufig täuschen sie dazu entweder eine Notsituation vor oder appellieren an die Hilfsbereitschaft der potentiellen Opfer. Die Polizei rät deswegen dringend:

- Bevor Sie ihre Wohnungstür öffnen, benutzen Sie den Türspion oder die Sprechanlage um zu gewährleisten, dass Sie keinen Fremden die Tür öffnen. - Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung. -Gehen Sie gegen aufdringliche Besucher energisch vor, rufen Sie im Zweifelsfall laut um Hilfe und verständigen Sie den Polizei-Notruf unter 110.

Da die Betrüger es in den meisten Fällen hauptsächlich auf Senioren abgesehen haben, empfiehlt die Polizei Ihnen mit Ihren Angehörigen Gespräche zu führen und über diese Betrugsmasche aufzuklären. Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell