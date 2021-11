Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raubtat im Bereich Hauptbahnhof

Oberhausen (ots)

In der Nacht vom 6.11. auf den 07.11.2021 ist ein Jugendlicher (17) im Bereich Hauptbahnhof beraubt worden. Ein mutmaßlicher Täter (16) ist von der Polizei gestellt worden. Die Ermittlungen dauern an.

Der Jugendliche (17) gab an, dass er am 06.11.21, gegen 23:30 Uhr im Bereich Hauptbahnhof Oberhausen von zwei ebenfalls jugendlichen Personen angesprochen wurde. Am Tor hinter dem "Asia-Wok" kurz vor dem Finanzamt forderten die beiden sein Handy. Er solle es entsperren, zurücksetzen und übergeben. Nachdem er das Handy übergeben hatte, bedrohte einer der beiden Personen den Jungen anschließend mit einem Messer und forderte Bargeld. Er solle es am Automaten ziehen. Da die EC-Karte zuhause lag, fuhren die drei mit dem Bus in Richtung Alstaden. Gegen 00:15 Uhr ging der Junge in die Wohnung. Dabei wurden die Eltern des Jungen wach. Sie bemerkten, dass etwas nicht stimmte, befragten ihn und riefen anschließend die Polizei. Die konnte dann noch direkt in der Nähe eine flüchtende Person feststellen. Bei einer Durchsuchung wurde dann auch ein Messer gefunden. Der mutmaßliche Täter (16) machte keine Angaben und wurde den Eltern zugeführt.

