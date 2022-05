Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Ladenkasse- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft in der Ohrdrufer Straße. Während eine Verkäuferin ein Verkaufsgespräch mit einem Kunden führte, entwendete der Unbekannte Bargeld aus der Ladenkasse. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 1.500 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0104207/2022) entgegen. (jd)

