Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jugendlicher schlug mit Bierflasche zu

Sternberg (ots)

In Sternberg hat ein 16-jähriger Jugendlicher am Montagabend einen 31-jährigen Mann mit einer Bierflasche angegriffen und das Opfer dabei am Kopf verletzt. Der 31-Jährige musste daraufhin vor Ort ambulant behandelt werden, eine Untersuchung im Krankenhaus lehnte das Opfer ab. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen insgesamt 5 Personen auf offener Straße (Mecklenburgring). Dabei soll es bereits zu kleineren Tätlichkeiten gekommen sein. Wie sich herausstellte, sind alle Beteiligten miteinander bekannt. Die Polizei legte dem renitenten und alkoholisierten 16-jährigen Deutschen, der überdies die Beamten beleidigte, zwischenzeitlich Handfesseln an. Er wurde daraufhin in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn ist Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell