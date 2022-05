LPI-GTH: Alkoholisiert auf dem Fahrrad

Oberellen (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen, gegen 05.20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K5. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem PKW aus Richtung Oberellen in Richtung Unterellen als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zu Kollision. Das Reh verendete vor Ort. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

