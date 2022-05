Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte- Zeugensuche

Gotha (ots)

Im Zeitraum von 02. Mai, 22.30 Uhr bis 03. Mai, 11.00 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Tür einer Gaststätte in der Straße "Brühl" auf um anschließend in das Innere des Gebäudes zu gelangen. In der Folge entwendeten der oder die Unbekannten eine Bluetooth-Musikbox im Wert von ungefähr 250 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0102859/2022) entgegen. (jd)

