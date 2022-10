POL-SN: 33-Jähriger im Mueßer Holz körperlich angegriffen

Schwerin (ots) - Die Polizei warnt, seien Sie bei telefonischen Geldforderungen immer misstrauisch. Gerade noch rechtzeitig, als sie bereits in der Bank Geld in fünfstelliger Höhe abheben wollte, wurde gestern eine 56-Jährige in Schwerin skeptisch. Zwei Stunden zuvor wurde diese von einem falschen Polizisten angerufen und erhielt die Schocknachricht, dass ein naher ...

