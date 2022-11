Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Versuchter Handtaschenraub in Schwerin-Lankow

Schwerin (ots)

Eine 37-jährige Frau wurde am Freitagabend Opfer eines versuchten Handtaschenraubes. Die in Thüringen wohnende Syrerin war gegen 20.30 Uhr in Begleitung einer weiteren Frau in der Rahlstedter Straße unterwegs, als sich ihr zwei männliche Jugendliche näherten. Einer der beiden versuchte daraufhin, der Geschädigten ihr Handtasche zu entreißen. Sie stürzte dabei und erlitt leichte Verletzungen, konnte ihre Handtasche jedoch festhalten. Der Tatverdächtige sowie sein Begleiter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Polizei sucht zu der Tat nun Zeugen und veröffentlicht in diesem Zusammenhang eine Beschreibung der Täter:

Person 1: männlich, 17-18 Jahre, ca. 174 cm groß, sehr schlanke Statur, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Regenjacke mit Kapuze. Augenscheinlich Deutscher.

Person 2: kleiner als Person 1, ebenfalls in jugendlichem Alter.

Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell