Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweifacher Geldbörsendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 29.10.2022, 10:00 Uhr - 10:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße 4, Lidl-Filiale. SV: Der Geschädigten wurde während ihres Einkaufes in der Lidl-Filiale in Niederauerbach ihre Geldbörse entwendet, welche sie in einer schwarzen Umhängetasche aufbewahrte. Als sie an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen. Neben einem geringen Bargeldbetrag befanden sich diverse Ausweisdokumente und Kundenkarten in der Geldbörse. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 100 Euro. Es liegen keine Täterhinweise vor

Zeit: 29.10.2022, 09:30 Uhr - 10:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Etzelweg 219, Lidl-Filiale. SV: Ebenfalls in einer Lidl-Filiale, diesmal jedoch im Etzelweg, wurde einer weiteren Geschädigten ebenso die Geldbörse entwendet. Die Dame verstaute ihre Geldbörse in einer Stofftasche und befestigte diese am Einkaufswagen. In einem Moment der Unachtsamkeit entnahm die unbekannte Täterschaft die Geldbörse und entfernte sich vom Tatort. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zur Tatzeit befanden sich diverse Ausweisdokumente, sowie ein geringer Geldbetrag in der Geldbörse.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der beiden Taten. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell