POL-PDPS: Pirmasens - Verfolgungsfahrt mit PKW mit gefälschten Kennzeichen

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots) - Am Morgen des 29.10.2022 gegen 05:29 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein PKW, Suzuki Swift, in der Fruchtmarktstraße in Vollbrand. Das Fahrzeug war an der Rückseite der Anwesens Fruchtmarktstraße 4 zum Parken abgestellt. Die Flammen schlugen auf das Wohn- und Geschäftshaus über, sodass eine im Erdgeschoss befindliche Shisha-Bar fast nahezu ausbrannte. Durch die ...

mehr