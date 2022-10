Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - PKW Brand greift auf Haus über

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am Morgen des 29.10.2022 gegen 05:29 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein PKW, Suzuki Swift, in der Fruchtmarktstraße in Vollbrand. Das Fahrzeug war an der Rückseite der Anwesens Fruchtmarktstraße 4 zum Parken abgestellt. Die Flammen schlugen auf das Wohn- und Geschäftshaus über, sodass eine im Erdgeschoss befindliche Shisha-Bar fast nahezu ausbrannte. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden bevor sich das Feuer weiter ausbreiteten konnte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar und die Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell