Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Körperverletzungen bei Studentenparty

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am frühen Morgen des 29.10.2022 kam es zu zwei Körperverletzungsdelikten auf einer Studentenparty in der Amerikastraße. Zunächst wurde gegen 02:15 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei 23-jährigen Männern gemeldet. Hierbei boxte einer der Männer dem anderen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der geschädigte 23-Jährige erlitt hierdurch Schmerzen und Rötungen der rechten Gesichtshälfte. Gegen 03:36 Uhr kam es dann erneut zu einer Straftat, als ein 21-Jähriger völlig unvermittelt einen Schlag ins Gesicht bekam. Hierdurch wurde der junge Mann erheblich an der Lippe verletzt. Ein unbeteiligter Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben: ca. 17-19 Jahre alt, ca. 165 cm groß und er trug einen rot-lockigen Boxerhaarschnitt. Näheres konnte zu dem Täter bisher nicht ermittelt werden. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme wurde die Party beendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell