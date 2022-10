Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dietrichingen - Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 28.10.2022 gegen 15:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der K13 zwischen Dietrichingen und dem Kirschbacherhof. In einem Kurvenbereich kamen sich ein 20-jähriger PKW Fahrer und ein Linienbus entgegen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mussten Beide etwas nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen um kollisionsfrei aneinander vorbeifahren zu können. Hierbei verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr einen Abhang hinunter. Er kollidierte frontal mit einem Baum und wurde in seinem Auto eingeklemmt. Der schwerverletzte Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der junge Mann erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. |pizw

