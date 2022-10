Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 24.10.2022, 09:55 Uhr

Ort: Zweibrücken, Landstuhler Straße, Höhe Anwesen Nr. 29. SV: Die Polizeiinspektion Zweibrücken fahndet nach einem orangefarbenen Pkw unbekannter Marke, der zur Unfallzeit die Landstuhler Straße in Richtung Hochschule befahren hatte und in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn fuhr (Kurve geschnitten), wo ein entgegenkommender 21-jähriger Rollerfahrer nach rechts ausweichen musste und nach Berührung des Bordsteins zu Fall kam. Dabei zog er sich mehrere Prellungen zu und musste zur Beobachtung vorübergehend im Krankenhaus bleiben. Der Pkw-Fahrer flüchtete in Richtung Hochschule.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

