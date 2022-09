Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220904 Tönisvorst-St.Tönis: Pfefferspray in Straßenbahn - drei Personen verletzt

Tönisvorst (ots)

Am Sonntag kam es gegen 18:00 Uhr zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr und Polizei am Wilhelmsplatz in St. Tönis. Nach ersten Informationen sollten zahlreiche Menschen in einer Straßenbahn durch Pfefferspray verletzt worden sein. Dies hatten zuvor drei unbekannte Jugendliche in der Bahn versprüht. Anschließend flüchteten diese in Richtung Abenteuerspielplatz Dammstraße. Sie sollen zwischen 12 - 17 Jahre alt gewesen sein. Einer war schlank und hatte hellblondes, gelocktes Haar. Die beiden Anderen werden als dunkel gekleidete, ca. 180cm große, korpulente Südländer beschrieben. Entgegen der ersten Meldungen wurden zwei Männer (24 und 26 Jahre) und eine junge Frau (17Jahre) aus Krefeld leicht verletzt. Hinweise auf die Verursacher werden an die Kriminalpolizei unter 02162 /377-0 erbeten./jp (825)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell