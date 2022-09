Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Krefeld, Polizei Mönchengladbach und Polizei Viersen: 69-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Tönisvorst: (ots)

Am Samstag, 3. September, soll ein 69-Jähriger gegen 13.30 Uhr in Tönisvorst seinen 55-jährigen Nachbarn mit einem Messer verletzt haben. Zwischen den beiden Nachbarn war es zu einem Streit gekommen. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 69-Jährige dem 55-Jährigen mit einem Küchenmesser mehrere Schnittverletzungen zugefügt haben. Zeugen trennten die Streitenden. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten das Messer sicher und nahmen den 69-Jährigen vorläufig fest. Ein Haftrichter erließ am Sonntagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld Haftbefehl gegen den 69-Jährigen wegen versuchten Totschlags. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161-2910222 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de / BJ (825)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell