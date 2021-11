Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Drei Autos bei Auffahrunfall beteiligt (18.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Insgesamt rund 9.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag auf der Bundesstraße 33. Eine 36-jährige Skoda Superb Fahrerin musste wegen stockenden Verkehres abbremsen, was eine nachfolgende 30-Jährige mit einem Renault Clio zu spät bemerkte und auffuhr. Ein dritter Autofahrer, ein 19-Jähriger in einem Audi A 3, prallte in der Folge noch auf das Heck des Renault Clio. Alle drei Unfallbeteiligten blieben unverletzt und auch die Autos waren nach dem Zusammenstoß noch bedingt fahrbereit.

