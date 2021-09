Polizei Mettmann

POL-ME: Duales Studium bei der Polizei - Bewerbungsschluss naht - Kreis Mettmann - 2109156

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Abwechslung, Vielfalt und Teamwork sind Schlagwörter, die nicht in jedem Beruf mit Leben gefüllt werden können. Die Polizei NRW verkörpert mit ihren breitgefächerten Aufgabenfeldern, einem spannenden und abwechslungsreichen Tagesgeschäft in einem gut funktionierenden Team all das und noch viel mehr.

Als Arbeitgeber erfreut sich die Polizei wachsender Beliebtheit. Dies spiegelt auch das hohe Interesse an einem der begehrten 2.660 Studienplätze wider, die für den Studienbeginn am 01. September 2022 zu vergeben sind. Stichtag für eine Bewerbung ist der 08. Oktober 2021. Somit bleiben interessierten Bewerberinnen und Bewerbern nur noch wenige Tage, um sich fristgerecht für ein duales Studium bei der Polizei NRW zu bewerben.

Als Voraussetzung ist das Abitur oder auch eine volle Fachholschulreife notwendig. Auch eine mindestens zweijährige Berufsausbildung mit anschließender dreijähriger Berufstätigkeit ist möglich.

Ein weiterer Weg zur Polizei NRW führt - ganz neu - über die Fachoberschule Polizei, die von Bewerberinnen und Bewerbern mit mittlerem Schulabschluss besucht werden kann. Im Anschluss ist der Platz für ein duales Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW garantiert. Der Bewerbungsschluss für die Fachoberschule Polizei endet am 30.11.2021.

Interessenten für das duale Studium können sich online unter www.genau-mein-fall.de bewerben. Bewerberinnen und Bewerber für die Fachoberschule Polizei können sich über www.genau-mein-fall.de/nextlevel bewerben. Unter beiden Links sind alle wichtigen Informationen zum Ablauf des Bewerbungsverfahrens sowie rund um das Studium und die Ausbildung an der Fachoberschule zu finden.

Für Bewerberinnen und Bewerber aus dem Kreis Mettmann steht Nicole Rehmann, Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann, persönlich jederzeit als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Gerne gibt sie Tipps und Auskünfte rund um die Bewerbung, das Studium und das Berufsbild Polizei. Nicole Rehmann ist unter der Telefonnummer 02104-982-2222 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell