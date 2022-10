Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrer eines Landrover verletzt Hund auf Feldweg tödlich und flüchtet

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, ließ ein Mann aus Pirmasens seine zwei Hunde auf einem seltenen befahrenen Feldweg in der Nähe der Biogasanlage, abgehend von der K5, frei laufen. Plötzlich näherte sich ein dunkelgrüner Landrover, der den Hund derart erfasste, dass der Australian Shepard in der Folge verstarb. Der Hund sei bei der Kollision nicht mitten auf dem Weg, sondern eher am Rand gelaufen. Da sich der Halter zu diesem Zeitpunkt in größerer Entfernung befand, konnte er das Kennzeichen des Landrovers, der einfach mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfuhr, nicht ablesen. Es könnte sich um ein ausländisches Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell