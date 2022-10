Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: B 10/Fahren unter Drogeneinfluss, Beifahrer ohne Führerschein

Wilgartswiesen (ots)

Am Mittwoch, 26.10.2022, 21.25 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann in einem PKW Renault Megane auf der Bundesstraße 10, Höhe Wilgartswiesen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Mann wurde hiernach durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Im Fahrzeug, als Beifahrer befand sich der 32-jährige Halter. Dieser wurde mit seinem PKW bereits am Dienstag, 25.10.2022, gegen 00.50 Uhr ebenfalls auf der B 10 bei Hinterweidenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die bei ihm am 25.10.22 durchgeführte Atemalkoholkontrolle, ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,30 Promille, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen beide Herren wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell