Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dreister Dieb stiehlt in Tankstelle E-Zigaretten

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 17:40 Uhr, betrat ein Mann, circa 30-35 Jahre alt, mit kurz rasierten Haaren und "HipHop-Kleidung", die Tankstelle in der Arnulfstraße 79. Dort hat der Mann plötzlich seinen Rucksack geöffnet und E-Zigaretten, welche auf einem Verkaufsaussteller ausgestellt waren, in großen Mengen in seinen schwarzen Rucksack eingepackt. Er wurde von der Tankstellenangestellten angesprochen und flüchtete sofort zu Fuß mit dem Rucksack in Richtung Adam-Müller-Straße. Zuvor hatte der Mann außerhalb der Tankstelle Kontakt zu zwei deutlich jüngeren Personen, die allerdings nicht an dem Diebstahl beteiligt waren und sich zwischenzeitlich ebenfalls entfernt hatten. Die sofort durchgeführte Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

