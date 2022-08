Polizei Dortmund

POL-DO: Aggressiver Mann verbringt Nacht im Polizeigewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0876

In Dortmund-Benninghofen haben Zeugen am Montagabend (8. August) gegen 20:50 Uhr der Polizei eine verdächtige Person auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Diese hantiere mit zwei Messern in der Hand, schlage mit einem Hammer auf das Balkongeländer und laufe hektisch auf und ab.

Die alarmierten Beamten lokalisierten die betreffende Wohnung in der Straße An der Hundewiese und nahmen Kontakt mit dem Inhaber auf. Mit Öffnen der Wohnungstür reagierte der 36-jährige Dortmunder sofort aggressiv. Da zu diesem Zeitpunkt insbesondere der Rücken der Person nicht einsehbar war und Hinweise auf Messer sowie einen Hammer bestanden, wurde er unter Vorhalt der Schusswaffe sowie des DEIG aus seiner Wohnung gesprochen. Er kam den Aufforderungen zunächst nur zögerlich nach. Von der weiteren Gesprächsführung beeindruckt legte sich der 36-Jährige auf den Boden und ließ sich festnehmen. Hierbei leistete der offensichtlich alkoholisierte Mann Widerstand, sperrte sich gegen die Maßnahmen, beleidigte die Polizisten und trat nach ihnen.

Der 36-Jährige als auch die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell