POL-PDPS: TÜV-Stempel und Zulassungsplakette an zwei Pkw abgekratzt

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, zwischen 07:45 und 11:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe Turnstraße 20 in Fahrtrichtung Gartenstraße geparkten Ford Kuga. Dem Schadensbild nach zu urteilen, war der verursachende Pkw hinter dem Ford geparkt. Beim Ausfahren aus der Parklücke dürfte der Verursacher mit seiner rechten Front das linke Heck des Kuga beschädigt haben und müsste vorne ...

