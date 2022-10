Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bundenthal (ots)

Am Montag, 24.10.2022, 15.40 Uhr befuhr ein 87-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Skoda Rapid die Hauptstraße in Bundenthal in Fahrtrichtung Bruchweiler-Bärenbach. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Transporter Mercedes-Benz Vito die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Begegnungsverkehr geriet der Skoda in einer Kurve auf die Fahrbahnseite des Mercedes, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall geriet der Skoda ins Schleudern und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf ca. 20.000.- Euro belaufen. Der verletzte Skoda-Fahrer musste durch die eintreffende Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden. Anschließend wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. /pidn

