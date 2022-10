Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Papiermülltonne am Rathaus durch Jugendliche mit Feuerwerkskörpern beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 19:10 Uhr, wurde eine brennende Mülltonne in der Exerzierplatzstraße, auf dem Rathausparkplatz neben der Zufahrt der Tiefgarage, gemeldet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Gefahr des Übergreifens des Feuers bestand nicht. Eine Zeugin meldete sich während des Löschvorganges und teilte mit, dass sie vier junge Männer im Alter zwischen 10 und 14 Jahren dabei beobachtet hatte, wie diese im genannten Bereich Feuerwerkskörper zündeten. Einer hätte mehrere Feuerwerkskörper in die Papiermülltonne geworfen, wodurch diese in Brand geriet. Eine Nahbereichsfahndung nach den Jungen verlief ergebnislos. Die Schadenshöhe beträgt circa 80 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

