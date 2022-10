POL-PDPS: Unfallflucht auf dem Meßplatz

Pirmasens (ots) - Unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum Montag die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Hauptstraße 19 mit rosa Farbe. Bereits am 15.10. wurde die gleiche Scheibe mit schwarzer Farbe besprüht. Bei der ersten Tat wurde der Täter gefilmt. Er trug helle Nike-Sportschuhe, dunkelbaue Jogginghose mit hellblauem Seitenstreifen, eine schwarze Bomberjacke und ein weinrotes Hoodie. Die ...

mehr