LPI-J: Randalierend unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Im Zeitraum von Sonntagmittag bis Montagnachmittag ereignete sich ein Diebstahl aus einem Keller in Hermsdorf. Der oder die Täter betraten das Mehrfamilienhaus Am Stadion und gelangten so in den Kellertrakt. Hier öffneten sie gewaltsame eine Kellerbox und fanden verschiedene Nahrungsmittel. Diese eigneten sie sich an und entfernten sich unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81 1504 ...

