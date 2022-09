Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen; Unbekannter manipuliert Hauswasseranschlüsse +++

Oldenburg (ots)

Beamte der Polizeistation Apen haben im Zusammenhang mit Manipulationen von Hauswasseranschlüssen Ermittlungen aufgenommen. Am 06.09.22 teilte ein Mitarbeiter des Oldenburg-Ostfriesischen-Wasserverbandes (OOWV) der Polizei mit, dass insgesamt fünf Wasserhausanschlüsse an der Hauptstraße in Apen/Holtgast "abgedreht" worden seien. Hierdurch wurde die Wasserversorgung unterbrochen. Gleichgelagerte Vorfälle wurden dem OOWV auch am 13.09.22 mitgeteilt. Diesmal waren vier Wasseranschlüsse am Sybrandts-Rastedt-Weg manipuliert worden. Zum "Zudrehen" der Hausanschlüsse ist passendes Werkzeug erforderlich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Apen (04489/935880) oder in Westerstede (04488/833115) zu melden.

