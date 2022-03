POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Brüggen (ots) - Am Mittwoch um kurz vor 10 Uhr ist eine junge Radfahrerin auf dem Burgwall in Brüggen verunglückt. Sie verletzte sich dabei leicht. Die 19-Jährige aus Niederkrüchten kam von der Borner Straße aus den Burgwall in Richtung Burg herunter. Sie kam durch einen Fahrfehler zu Fall und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /hei (221) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen ...

