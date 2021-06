Polizei Coesfeld

POL-COE: Osterwick, Fabianus-Kirchplatz

Planendiebstahl - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein ungewöhnlicher Diebstahl wurde bei der Polizei in Coesfeld angezeigt. Planen zum Aufbau von Zelten stahlen Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag (17.6.) bis zum Sonntag. Die Planen befanden sich auf einem Anhänger, der auf einem Parkplatz am Fabianus-Kirchplatz abgestellt war. Aufgrund der Größe und Schwere der Planen muss es sich bei den Tätern mindestens um zwei Personen gehandelt haben. Weiterhin sind die Planen vermutlich mit einem Fahrzeug transportiert worden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell