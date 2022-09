Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Erneute Fälle von Baumfrevel++ ++Einbruchdiebstähle++

Oldenburg (ots)

++Erneute Fälle von Baumfrevel++ Der Polizei wurden zwei Fälle von Baumfrevel mitgeteilt. Eine unbekannte Täterschaft hat in Oldenburg, Bahnweg 16 und 31, vermutlich am vergangenen Freitag zwei Bäume mittels eines axtähnlichen Gegenstandes beschädigt. Bereits am 15.08.22 wurden im Bereich Etzhorn mehrere gleichartige vorsätzliche Beschädigung von Bäumen im öffentlichen Raum angezeigt. Hinweise werden unter der Rufnummer 0441-7904115 erbeten. (1148076)

++Einbruchdiebstähle++ In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Rastede zwei versuchte Einbrüche in Apotheken begangen. In der Anton-Günther-Straße versuchten laut Zeugenaussage mindestens zwei Täter in die dortige Apotheke einzudringen. Sie beschädigten die Eingangstür mit einem Hebelwerkzeug, gelangten jedoch nicht in das Objekt. Die Täter konnten lediglich als dunkel gekleidet und FFP2-Masekn tragend beschreiben werden. (1162827) Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Oldenburger Straße. Hier gelangte die Täterschaft zwar in die Apotheke und durchsuchte Schränke und Schubladen, erlangte jedoch kein Diebesgut. (1163391)

