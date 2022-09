Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrerin und flüchtigem PKW +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei Bad Zwischenahn sucht mögliche Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 09.09.2022, gegen 15:30 Uhr an der Oldenburger Straße im Einmündungsbereich Industriestraße in Bad Zwischenahn, Ortsteil Kayhausen, ereignet hat. Dort befuhr ein 16jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg. Als ein ebenfalls auf der Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg fahrender weißer PKW Mercedes A-Klasse nach rechts in die Industriestraße abbiegen wollte, kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen PKW und der Fahrradfahrerin. Dabei wurde das 16jährige Mädchen leicht verletzt. Der männliche Fahrer des weißen Mercedes stoppte nur kurz und setzte seine Fahrt in Richtung Oldenburg fort, ohne sich um die junge Fahrradfahrerin zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel. 04403/927-115. (1161767)

