POL-OG: Durmersheim - Absperrzaun beschädigt und davongefahren

Achern (ots) - Der 61 Jahre alte Zweiradlenker hat sich nach dem alleinbeteiligten Sturz am Sonntagabend in der Eisenbahnstraße so schwere Blessuren zugezogen, dass er mittlerweile seinen Verletzungen erlag. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. /ya Ursprungsmeldung vom 25.07. 2022, 10:08 Uhr Achern - Fahrradunfall Ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer wurde nach einem alleinbeteiligten Unfall am ...

