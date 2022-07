Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Feuerwehr- und Polizeieinsatz nach Brand

Achern (ots)

Nach dem Brand eines Baggers und dem Übergreifen auf gelagerte Holzstämme am Dienstag, sind derzeit Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Fabrikstraße in einem Sägewerk im Einsatz. Gegen 12:15 Uhr wurden die Leitstellen über den Brand des Baggers informiert, der in der Folge auf rund 50 Holzstämme, eine vier Meter Hohe Stützwand aus Holz und die Böschung der angrenzenden Bahnstrecke übergriff. Ein Feuerwehrmann wurde nach derzeitigem Kenntnisstand durch Rauchgase leicht verletzt und durch Helfer des Rettungsdienstes in eine Klinik gebracht. Momentan finden Nachlöscharbeiten an den Holzstämmen statt. Es wird nach bisherigen Ermittlungen von einem technischen Defekt als mögliche Brandursache ausgegangen. Der Gesamtschaden an Holz und Bagger wird derzeit auf rund 450.000 Euro geschätzt. Die Bahnstrecke ist aufgrund Löscharbeiten aktuell noch gesperrt.

