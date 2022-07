Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrradunfall

Nachtragsmeldung

Achern (ots)

Der 61 Jahre alte Zweiradlenker hat sich nach dem alleinbeteiligten Sturz am Sonntagabend in der Eisenbahnstraße so schwere Blessuren zugezogen, dass er mittlerweile seinen Verletzungen erlag. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Ursprungsmeldung vom 25.07. 2022, 10:08 Uhr

Achern - Fahrradunfall

Ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer wurde nach einem alleinbeteiligten Unfall am Sonntagabend in der Eisenbahnstraße schwer verletzt. Kurz nach 23 Uhr war der Radfahrer auf einem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Durchgangsfahrbahn kam der Mann offenbar mit der Oberkante des dortigen Gehwegs in Kontakt, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Hierbei erlitt der 61-Jährige schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in das Ortenau Klinikum nach Offenburg gebracht. Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden am Rad im Bereich weniger Hundert Euro liegen. Beamte des Verkehrsdienstes Bühl haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

