POL-PDPS: Vinningen - Unfallflucht aufgeklärt; Verursacher stand unter Drogeneinfluss

In der Nacht zum 27.10.2022, wurde in Vinningen, Luitpoldplatz, ein dort geparkter Mitsubishi Outlander mit PS-Landkennzeichen beschädigt. Am Fahrzeug wurde dabei ein Schaden von ca. 1000 Euro verursacht. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein Fahrzeug mitgeteilt, welches den Unfall verursacht haben könnte. Als der Halter aufgesucht und befragt wurde, räumte er die Verursachung des Unfalls ein. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass der 22-jähre Mann unter Drogeneinfluss stand. Die Befragungen ergaben, dass er bereits zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, eine Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt. |pips

