POL-PDPS: Pirmasens - Fahren unter Drogeneinfluss aber ohne Fahrerlaubnis

Am 28.10.2022, gegen 06:50 Uhr, wurde in Pirmasens in der Schäferstraße ein 37-jähriger Fahrzeugführer und sein PKW von der Streife angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Bei der Durchsuchung der Person konnten bei dem Mann knapp vier Gramm Amphetamin sichergestellt werden. |pips

