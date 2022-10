Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.10.2022 wegen 14:00 Uhr kam es an der Kreuzung Landauer Straße/Dr.-Siebenpfeiffer-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mofa-Fahrer und einem Pkw-Fahrer. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 57-jährige Mofa-Fahrer die Landauer Straße in Richtung Innenstadt (Vorfahrtsstraße) und wurde beim Überqueren der Kreuzung von einem 86-jährigen Pkw-Fahrer, welcher die Dr.-Siebenpfeiffer-Straße in Richtung Autobahn befuhr, erfasst. Durch den Zusammenstoß kam der Mofafahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Am Mofa entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund eines Ampelausfalls an der Kreuzung erfolgte die Vorfahrtsregelung durch die dortigen Verkehrszeichen. Der verständigte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt, da der Verletzte nicht behandelt werden musste. Die Feuerwehr war wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1200EUR.

