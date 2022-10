Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - halbnackt auf Roller unterwegs

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 24.10.2022 gegen 00:00 Uhr sollte ein Rollerfahrer am Ortseingang von Herxheim am einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 17-Jährige befuhr die B271 von Grünstadt kommend in Fahrtrichtung Herxheim. Beim Erkennen der Polizeibeamten bremste er ab, wendete seinen Roller und versuchte sich so der Polizeikontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Verfolgung konnte er schließlich am Ortseingang Dackenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der 17-Jährige weder eine Hose noch eine Unterhosen trug. Auf Nachfrage gab er an, eine Wette verloren und nun als Strafe eine Runde nackt mit dem Roller fahren zu müssen. Beim Erblicken der Polizeibeamten habe er es mit der Angst bekommen und sei daher davongefahren. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum bestanden keine. Der 17-Jährige wurde wegen Belästigung der Allgemeinheit als Betroffener einer Ordnungswidrigkeit belehrt und über sein Fehlverhalten aufgeklärt. Im Anschluss wurde er dann, nun aber komplett bekleidet, aus der Kontrolle entlassen.

