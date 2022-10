Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradunfall im Tal - Rettungshubschrauber im Einsatz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.10.2022, gg. 14:15 Uhr, kam es auf der B39, zwischen Weidenthal und Neidenfels zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrern. Der 25jährige Unfallverursacher aus Landau fuhr in Richtung Neidenfels und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er rutschte in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 17jährigen Leichtkraftradfahrer aus Böhl-Iggelheim. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es bestünde jedoch keine Lebensgefahr. Die Fahrbahn war ca. 45 min halbseitig gesperrt. Die Feuerwehren aus dem Tal waren mit ca. 25 Einsatzkräften vor Ort. Weiter waren 2 Rettungswagen, der Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

